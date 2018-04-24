Израильские военные взорвали дом палестинца в наказание за убийство раввина

Израильские военные разрушили на Западном берегу реки Иордан дом палестинца, который участвовал в убийстве раввина-израильтянина, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Показательный снос жилых строений, оставляющий без крова родственников террористов, используется израильскими властями как одна из мер профилактики палестинского насилия, жертвами которого за два года стали более 50 человек.

"Минувшей ночью инженерные войска Армии обороны Израиля во взаимодействии с бойцами пограничной полиции и представителями гражданской администрации разрушили дом Мухаммеда Кунбы в (городе) Дженине", — сообщили военные.

Армия называет палестинца членом террористической ячейки, которая в январе убила раввина Разиэля Шеваха. Боевики расстреляли машину, в которой ехал 35-летний отец шестерых детей, на одном из шоссе в северной части Западного берега.