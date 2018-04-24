Содокладчики ПАСЕ приветствуют смелое решение Сержа Саргсяна

Содокладчики ПАСЕ по вопросу Армении Джузеппе Галати (Италия) и Юлия Ловочкина (Италия) откликнулись на последние события в Ереване. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт ПАСЕ.

“Мы приветствуем смелое решение премьер-министра Сержа Саргсяна об отказе от должности с целью смягчить растущую в стране напряженность. Надеемся, что все это приведет к новому конструктивному диалогу между всеми силами страны с целью найти долгосрочное разрешение нынешней обстановки – согласно соответствующим положениям Конституции”, - говорится в заявлении.

В то же время они подчеркнули, что все задержанные в ходе мирных демонстраций должны быть освобождены: необходимо проявить полноценное уважение к праву проведения мирных демонстраций. Содокладчики выразили озабоченность в связи с сообщениями Омбудсмена Армении о том, что в соцсетях увеличилось число высказываний и призывов к насилию в отношении отдельных лиц, призвав уважать все основополагающие права человека.

Джузеппе Галати и Юлия Ловочкина отметили, что продолжат следить за развитием событий в Ереване.