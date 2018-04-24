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Огненная битва: кадры зрелищного ритуала в Индии


"Огненная битва" Агни Кели — традиционный ритуал восьмидневного весеннего праздника в храме богини Дурги в индийском городе Кейтил. 

Во время ритуала его участники, разделенные на две группы, с расстояния 10-15 метров бросают друг в друга подожженные пальмовые ветви, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости. "Перестрелка" продолжается около 15 минут, каждый из участников может совершить пять бросков. Цель ритуала – умиротворить богиню-воительницу Дургу.




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