Огненная битва: кадры зрелищного ритуала в Индии

"Огненная битва" Агни Кели — традиционный ритуал восьмидневного весеннего праздника в храме богини Дурги в индийском городе Кейтил.

Во время ритуала его участники, разделенные на две группы, с расстояния 10-15 метров бросают друг в друга подожженные пальмовые ветви, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости. "Перестрелка" продолжается около 15 минут, каждый из участников может совершить пять бросков. Цель ритуала – умиротворить богиню-воительницу Дургу.