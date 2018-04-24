Государственные органы полноценно исполняют свои обязанности: Карен Карапетян провел заседание Совета безопасности

В правительстве Армении состоялось заседание Совбеза, которое проводил и.о. премьер-министра Карен Карапетян. В заседании принимали участие и.о. вице-премьера Армен Геворгян, и.о. министра обороны Виген Саргсян, и.о. министра ИД Эдвард Налбандян, начальник СНБ Георгий Кутоян, начальник Полиции Владимир Гаспарян, начальник Генштаба ВС Мовсес Акопян.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе правительства Армении, Карен Карапетян в начале заседания затронул несколько срочных вопросов, которые обусловлены создавшейся в стране ситуации.

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