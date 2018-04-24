Посол США высоко оценил проявление Сержем Саргсяном лидерства и принятие трудного решения

Чрезвычайный и Полномочный посол США в Армении Ричард Миллз высоко ценит события последних дней и их исход - проявление Сержем Саргсяном лидерства и принятие трудного решения. Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами в Цицернакаберде сказал Ричард Миллз.

“От имени правительства и народа Соединенных Штатов хочу высказать хвалебные слова в адрес народа Армении – за мирное и достойное проведение акций протеста за последнюю неделю”, - сказал Миллз.

По его словам, похвалы заслуживают и представители полиции и сил безопасности, которые за последние 10 дней проявили сдержанность и профессионализм. “Были также достоверные сведения об определенном насилии в отношении протестующих и журналистов. По этим случаям необходимо провести расследование, и виновные должны быть наказаны по закону”, - сказал посол.

Хвалебные слова Миллз высказал также в адрес экс-премьер-министра Сержа Саргсяна, который, по его словам, услышав глас армянского народа принял решение подать в отставку.

Посол США выразил готовность продолжать работать с временным и будущим правительством. “Сейчас важно, чтобы народ в этой мирной обстановке пришел к общему знаменателю и смог бы решить свои дальнейшие действия. Я положительно расцениваю те приобретения, которые может получить народ”, - сказал Ричард Миллз.

Серж Саргсян подал 23 апреля в отставку с должности премьер-министра Армении. В случае невозможности исполнения своих обязанностей, премьер-министра замещает первый премьер-министр. Этому событию предварили 10-дневные митинги и акции протеста, которые возглавлял депутат Национального собрания Никол Пашинян.

“Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, однако я ни на одно из них не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, поста премьер-министра Армении”, - сказал Серж Саргсян.