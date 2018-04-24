В конференции по безопасности в Сочи 25-26 апреля примут участие более 100 стран

Представители более 100 стран примут участие в международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдет в Сочи 25-26 апреля, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс. "Более 100 государств подтвердили свое участие в IX международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдет в Сочи 25-26 апреля", - сообщили в пресс-службе Совбеза России.

В мероприятии примут участие секретари Советов безопасности, министры, помощники и советники президентов и премьер-министров по национальной безопасности, руководители спецслужб. 24 апреля участники конференции проведут двусторонние переговоры.

"Повестка дня сформирована с учетом результатов предыдущих конференций и текущей ситуации в сфере международной и региональной безопасности", - говорится в сообщении.





