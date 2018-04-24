Клишас заявил о зрелости институтов демократии в Армении

Политический кризис в Армении был разрешён с соблюдением всех конституционных норм, это говорит о зрелости демократических институтов страны, считает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"То, что политический кризис в Армении был разрешен политическими силами страны самостоятельно и с соблюдением конституционных норм, говорит о зрелости институтов демократии в Армении", — сказал он РИА Новости.

По мнению сенатора, такая ситуация является "хорошим примером того, как можно разрешить серьезные противоречия в обществе на основе права и конституции", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.