Компания Facebook увеличила штат своих сотрудников, борющихся с размещением в одноименной сети информации террористического толка, со 150 до 200 человек, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс. В первом квартале этого года было выявлено 1,9 млн постов, принадлежащих сторонникам террористических группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида" , информировала компания в понедельник на своем сайте.

"Технология выявления [вредоносного контента] играет важнейшую роль в достижении прогресса в данной области, поэтому наша контртеррористическая команда была увеличена со 150 человек в июне прошлого года до 200 человек сейчас. Численность этой команды будет возрастать", - уточнила Facebook.

"В первом квартале мы предприняли надлежащие действия в отношении 1,9 млн образцов контента ИГ и "Аль-Каиды", это вдвое больше, чем в предыдущий квартал", - добавили в компании.