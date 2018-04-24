У армянского народа большой потенциал и светлое будущее: Рубен Варданян

Предприниматель и меценат Рубен Варданян надеется, что создавшаяся в Армении внутриполитическая ситуация даст возможность для изменений. Как сообщает «Арменпресс», об этом он заявил в беседе с журналистами в Мемориале жертв Геноцида армян.

“Изменения эти, я надеюсь, будут не только в Армении, но и вне ее, поскольку Армения и диаспора связаны друг с другом. У армянского народа большой потенциал и, уверен также, светлое будущее”, - сказал основатель фонда “Инициатива развития Армении” (IDeA).

Он также заметил, что ожидается трудная и долгая работа, а следовательно, необходимо единство и взаимное уважение.

Серж Саргсян подал 23 апреля в отставку с должности премьер-министра Армении. В случае невозможности исполнения своих обязанностей, премьер-министра замещает первый премьер-министр. Этому событию предварили 10-дневные митинги и акции протеста, которые возглавлял депутат Национального собрания Никол Пашинян.

“Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, однако я ни на одно из них не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, поста премьер-министра Армении”, - сказал Серж Саргсян.