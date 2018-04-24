Карен Карапетян и Бако Саакян подчеркнули необходимость сохранения стабильности в Армении
24 апреля в Ереване Президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с исполняющим обязанности премьер-министра Республики Армения Кареном Карапетяном.
Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе администрации президента Арцаха, на встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся взаимодействия двух армянских государств.
Была также затронута внутриполитическая ситуация в Армении. Обе стороны подчеркнули важность сохранения стабильности и обеспечения нормальной жизнедеятельности в стране.
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