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Карен Карапетян и Бако Саакян подчеркнули необходимость сохранения стабильности в Армении


24 апреля в Ереване Президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с исполняющим обязанности премьер-министра Республики Армения Кареном Карапетяном.
Как сообщили  «Арменпресс» в пресс-службе администрации президента Арцаха, на встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся взаимодействия двух армянских государств.
Была также затронута внутриполитическая ситуация в Армении. Обе стороны подчеркнули важность сохранения стабильности и обеспечения нормальной жизнедеятельности в стране.


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