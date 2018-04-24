Вардан Арамян надеется на конструктивные обсуждения: это важно для стабилизации экономики

Любая внутриполитическая напряженность сказывается на экономике. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал и.о.министра финансов Армении Вардан Арамян. По его словам, обычно, видя угрозу стабильности, инвесторы проявляют осторожность. «Для эффективного управления экономикой страны нам необходима внутренняя стабильность»,-сказал он.

На вопрос, возможен ли рост инвестиционной активности после известных событий, Вардан Арамян сказал, что время это покажет. «Обычно, инвесторы отличаются консервативным поведением, они следят за экономикой страны, за проводимыми реформами. Зафиксируем, что в предыдущие 1.5 года мы сделали первый шаг: международные рейтинговые организации дали дейтвиям правительства положительную оценку. Положительные развития передают инвесторам положительный сигнал. Если не бывает подобной напряженности, то инвесторы чувствуют себя увереннее»,- сказал и.о.министра финансов Армении Вардан Арамян. По его словам, надо надеяться, что напряженность в Армении начнет спадать, состоятся конструктивные обсуждения.

Премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку. Предусмотренный Конституцией процесс избрания нового премьер-министра следующий:

Согласно части 2 статьи 149 Конституции Армении, в случае отставки премьер-министра фракции Национального Собрания в семидневный срок после принятия отставки правительства имеют право выдвигать кандидатов в премьер-министры. Национальное Собрание избирает премьер-министра большинством голосов от общего числа депутатов.

Частью три то же статьи определяется, что в случае неизбрания премьер-министра через семь дней после голосования проводятся новые выборы премьер-министра, право на участие в которых имеют кандидаты в премьер-министры, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа депутатов. Если премьер-министр не избирается большинством голосов от общего числа депутатов, то Национальное Собрание распускается в силу права.

В случаю отставки правительства, члены правительства продолжают исполнение своих обязанностей до формирования нового правительства.