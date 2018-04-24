По мнению Шаварша Кочаряна, перемены в Армении положительно скажутся на авторитете Армении в мире

Перемены в Армении положительно скажутся на авторитете Армении в мире. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян.

«Думаю, что весь мир убедился – в важных вопросах мы едины»,- сказал замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян.

На вопрос, как произошедшее отразится на авторитете Армении в мире, замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян ответил:

«По моей оценке, только положительно».

Премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку. Предусмотренный Конституцией процесс избрания нового премьер-министра следующий:

Согласно части 2 статьи 149 Конституции Армении, в случае отставки премьер-министра фракции Национального Собрания в семидневный срок после принятия отставки правительства имеют право выдвигать кандидатов в премьер-министры. Национальное Собрание избирает премьер-министра большинством голосов от общего числа депутатов.

Частью три то же статьи определяется, что в случае неизбрания премьер-министра через семь дней после голосования проводятся новые выборы премьер-министра, право на участие в которых имеют кандидаты в премьер-министры, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа депутатов. Если премьер-министр не избирается большинством голосов от общего числа депутатов, то Национальное Собрание распускается в силу права.

В случаю отставки правительства, члены правительства продолжают исполнение своих обязанностей до формирования нового правительства.