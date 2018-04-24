Медведев подписал временное соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал временное соглашение сроком на четыре года об образовании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном. Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник официальный сайт правительства РФ.

"Соглашение предусматривает образование зоны свободной торговли по ограниченной номенклатуре товаров между ЕАЭС и Ираном. ЕАЭС предоставит иранской стороне тарифные уступки по 502 кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС", - говорится в распоряжении правительства от 23 апреля 2018 года №739-р.

Проект подготовлен по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета 26 декабря 2016 года о начале переговоров с Ираном о заключении временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли, и утвержден на заседании совета Евразийской экономической комиссии 7 марта 2017 года.