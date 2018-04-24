Кадыров заявил о готовности дополнительно направить в Сирию военных из Чечни

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что готов наращивать число чеченских военных, выполняющих задачи в Сирии, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Да, конечно", - сказал Кадыров во вторник в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК), отвечая на вопрос, готов ли он увеличивать число чеченских военных в Сирии.

Он отметил, что в Сирии и сейчас находятся чеченские боевые подразделения.

"Да, конечно, присутствуют. Самые лучшие бойцы, которые прошли две военные кампании, их 90%, они там присутствуют, и готовы еще выехать, полки, батальоны, бригады для этого", - сказал он.