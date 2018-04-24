Главы МИД стран ШОС обозначили в Пекине сферы деятельности организации на ближайшие годы

Министры иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) во вторник утвердили 14 документов о реализации проектов взаимодействия по ряду направлений в ближайшие годы. Церемония подписания состоялась в правительственной резиденции "Дяоюйтай" в центре Пекина, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Письменно заверенные решения определили сферы совместной деятельности состоящих в объединении государств при проработке ряда проектов: в области борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2019-2021 годы, по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств ШОС в 2018-2022 годах, о взаимодействии стран организации с ЮНЕСКО в 2018-2022 годах.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была создана 15 июня 2001 года в Шанхае. В нее входят Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия — наблюдатели.

