Ничего не может заставить нас свернуть с пути построения страны нашей мечты: Карен Карапетян

И.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян направил послание в связи с днем поминовения жертв Геноцида армян. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе правительства, в послании Карапетяна, в частности, говорится:

“Дорогие соотечественники,

Сегодня, 24 апреля, день поминовения жертв Геноцида армян, когда все армянство – в Армении, Арцахе и Диаспоре, преклоняет голову перед памятью безвинных жертв первого в 20-м веке геноцида.

То, что произощло в Османской империи – тяжелейшая трагедия не только для тех, кто пережил геноцид, но и для всего армянского народа. Геноцид изменил судьбу нашего народа и заставил нас пережить в дальнейшем многочисленные лишения.

Однако мы оказались сильнее наших палачей и нашли в себе силы возродиться, создать независимое государство и самостоятельно распоряжаться своей судьбой.

Сегодня наша новейшая история переживает очередной трудный момент. Вчера я призвал все политические силы деполитизировать этот день. Я благодарен, что этот призыв был услышан, и сегодня мы показываем миру, что, несмотря на трудности и нерешенные внутренние вопросы, мы не разобщены, мы вместе. Это наш долг также перед невинными жертвами.

Мы подтверждаем нашу решимость создать крепкую государственность, свободное и цивилизованное общество, и ничего не может заставить нас свернуть с пути построения страны нашей мечты.