Высшее руководство Армении и Арцаха воздало дань памяти жертв Геноцида армян

Президент Армении Армен Саргсян, президент Арцаха Бако Саакян, и.о.премьер-министра Армении Карен Карапетян, председатель НС Армении Ара Баблоян, члены правительства, депутаты, прочие должностные лица в Цицернакаберде воздали дань памяти жертв Геноцида армян.

Как передает «Арменпресс», у вечного огня католикос Гарегин Второй отслужил молебен, собравшиеся склонили головы и минутой молчания почтили память жертв Геноцида армян.

Еще с ночи и раннего утра поток людей к Мемориалу не прекращается. В рамках мероприятий по 103-й годовщине Геноцида армян 24-го апреля в районах Армении проходят шествия, так же как и в армянских общинах по всему миру.

До Первой мировой войны в Османской империи проживали более 2 миллионов армян, около полутора миллиона из них были уничтожены в 1915-1923гг., или изгнаны и нашли прибежище в разных уголках мира. Начавшись арестами 24-го апреля 1915 года армянской интеллигенции, в основном, в столице Константинополе, а затем их убийствами, уничтожение армянского народа продолжилось на всей территории Османской империи. В дальнейшем армяне, рассеянные по всему миру, начали отмечать 24-е апреля ка День памяти жертв Геноцида.

Первым международным откликом стало совместное заявление, сделанное 24-го мая 1915 года Францией, Россией и Великобританией, в котором погромы и резня армян охарактеризованы, как «преступление против человечества и цивилизации», за которое ответственность возлагалась на турецкое правительство. Геноцид армян признали около 20 стран мира, 43 штата США, Европарламент, Всемирный совет церквей, другие организации.