СМИ: не менее 18 человек погибли в результате пожара на юге Китая

Не менее 18 человек погибли, еще пять получили ожоги и травмы в результате пожара в одном из караоке-баров, расположенном в трехэтажном здании, в городе Цинъюань (провинция Гуандун, Южный Китай). Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник информационный портал Sina.

Инцидент произошел ночью, к настоящему моменту возгорание удалось потушить. Пострадавшие отправлены в ближайшую больницу, на месте работает полиция. Причины пожара выясняются, ведется следствие.

Причиной пожара в караоке-баре стал поджог, говорится в опубликованном во вторник заявлении полиции города по итогам предварительного расследования.

Как сообщает Центральное телевидение Китая, полиция ведет поиск подозреваемого в поджоге караоке-бара. По последним данным, правоохранители уже установили подозреваемого и ведут его поиск. В телевизионном репортаже сообщается, что в ночь пожара у подозреваемого в поджоге произошла словесная перепалка с другим человеком возле входа в бар. Спустя какое-то время он загородил вход в заведение припаркованными рядом мопедами и поджог их. Огонь перекинулся на небольшой караоке-бар, в котором оказался только один выход.



