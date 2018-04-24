Бывший президент США Джордж Буш-старший госпитализирован и находится в реанимации. Как передает Арменпресс, об этом сообщает CNN.

Причиной госпитализации стал сепсис (заражение организма в результате попадания в кровь инфекции). Представители семьи Буша отметили, что бывший президент реагирует на лечение и пообещали сообщить о его состоянии, как только появятся новости.

Здоровье Джорджа Буша-старшего ухудшилось после смерти его жены Барбары Буш. Она скончалась 18 апреля в возрасте 92 лет. Джордж Буш-старший — 41-й президент США. Он руководил страной c 1989 по 1993 годы. Сейчас ему 93 года.