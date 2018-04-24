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Макрон заявил об "особой ответственности" Франции и США


Французский президент Эммануэль Макрон, прибывший в американскую столицу с официальным визитом, заявил, что Франция и США несут особую ответственность перед мировым сообществом.

Макрон также добавил, что обе страны "являются гарантами современного принципа многосторонности в международных отношениях", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Франция и США несут особую ответственность. Мы являемся гарантами современного принципа многосторонности в международных отношениях. Этот визит очень важен в контексте общих неопределенностей, проблем и угроз. Перед нами стоит много вызовов", — написал французский лидер в своем микроблоге Twitter.

Государственный визит Макрона приурочен к 250-летию французско-американских отношений. Он будет сопровождаться рядом церемоний, включая ужин в Белом доме. В программу президента Франции также входят переговоры с президентом США Дональдом Трампом и выступление в конгрессе.

 

 

 

 




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