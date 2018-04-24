Полиция Торонто рассматривает все версии наезда фургона на пешеходов

Наезд фургона на пешеходов в Торонто мог быть терактом, но следствие сейчас рассматривает все версии. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в понедельник сообщил шеф полиции города Марк Сандерс в ходе пресс-конференции, которую транслировали национальные телеканалы Канады.

"Мы ничего не исключаем, но на основе того, что у нас сейчас есть, пока рано делать выводы. Расследование продолжается. Мы пытаемся выяснить мотивы", - заявил он, отвечая на вопрос о возможности теракта. При этом шеф полиции отметил, что "эта акция выглядит заблаговременно подготовленной".

Сандерс также сообщил, что с задержанным водителем, которым оказался 25-летний житель Ричмонда Алек Минассиан, сейчас работают следователи, но отказался сообщать какие-либо подробности.

По его данным, в результате наезда 10 человек погибли, еще 15 получили ранения.

Шеф полиции уточнил, что ЧП произошло в понедельник в 13:26 по местному времени (20:26 мск) на улице Янг в северной части Торонто. Фургон выехал на тротуар и начал давить людей. Водитель машины был задержан полицией.