24 апреля Президент Республики Арцах Бако Саакян направил послание по случаю Дня памяти жертв Геноцида. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха. В послании сказано:

«Дорогие соотечественники!1915 год вошел в историю как год Геноцида армян - чудовищного преступления, осуществленного в Османской Турции на государственном уровне.24 апреля весь армянский народ скорбит и преклоняется перед святой памятью жертв Армянского геноцида. Это дань уважения нашим 1.5 миллионам соотечественникам: безвинным детям, старикам и женщинам, деятелям культуры и искусства, государственным и политическим лицам, простым людям, которые стали жертвой турецкого ятагана только из-за того, что были армянами. Сотни тысяч армян стали изгнанниками, оставив свои дома и найдя кров в разных частях мира.Наш народ сумел пережить это кровавое бедствие и не только пережить, но и вновь построить свой очаг, обустроить и защитить родную землю, одержав большие победы. Свидетельством этих побед является существование сегодня двух свободных, независимых и суверенных армянских республик, которые благодаря единым усилиям и преданности нашего народа, наших братьев и сестер из Диаспоры твердым шагом идут к надежному будущему.Геноцид армян - глубокая боль для всего армянства, которая обязывает нас быть всегда бдительными и осмотрительными, делать все возможное для последовательного укрепления и усиления армянской независимой государственности. Быть сплоченными, едиными, верить и надеяться на собственные силы, превыше всего ставить общенациональные интересы и ценности. Это единственный путь прогресса нашего народа, это важнейший урок Геноцида армян».