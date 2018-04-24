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Алиев едет в Турцию


Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24-25-го апреля едет с официальным визитом в Турцию. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт президента Турции.

В Турции президент Азербайджана Ильхам Алиев встретится с Эрдоганом, примет участие в 7-м заседании высшего совета по стратегическому сотрудничеству обеих стран.

«На встречах будут обсуждаться региональные и международные вопросы, представляющие обоюдный интерес»,- сказано в сообщении.


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