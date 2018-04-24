Европейские индексы - 23-04-18

МОСКВА, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 23 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.25% и составил 12572.39 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.48% и составил 5438.55 пункта, британский FTSE вырос на 0.42% и составил 7398.87 пункта, а российский RTSI снизился на 0.10% и составил 1144.66 пункта.