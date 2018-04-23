Состоялся телефонный разговор между Кареном Карапетяном и Дмитрием Медведевым

По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор между исполняющим обязанности премьер-министра Республики Армения Кареном Карапетяном и председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе правительства Армении, главы правительств обсудили текущие вопросы армяно-российских отношений и события в Армении. Дмитрий Медведев выразил поддержку дружественному армянскому народу и подчеркнул важность сохранения ситуации в правовом конституционном поле.

В ходе разговора затрагивалась также тематика интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе.