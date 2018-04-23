За минувшие 3 суток сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 102 случая преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 20 и 23 апреля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 102 случая преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 44 случая хулиганства, 36 случаев причинения телесных повреждений, 6 случаев взяточничества, по 3 случая мошенничества и умышленного уничтожения имущества, по 2 случая кражи личного имущества, присвоения или растраты, применения насилия в отношении представителя власти, по 1 случаю убийства, грабежа, кражи государственного или общественного имущества и обнаружения наркотиков.

За данный период зарегистрирован 1 случай добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто по 1 случаю причинения телесных повреждений, кражи личного имущества и мошенничества.

За минувшие 3 суток в республике было зарегистрировано 33 ДТП: 42 человека получили телесные повреждения разных степеней тяжести.