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МО Арцаха представило видеоролик о накоплении и движении азербайджанских войск


Министерство обороны Республики Арцах представило видеоролик о накоплении и движении азербайджанских войск в разных частях линии соприкосновения в период с 13:35 до 18:00, 23 апреля.

Арменпресс представляет предоставленное Армией обороны видео.




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