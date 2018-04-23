Президент Республики Арцах провел встречу со вторым президентом Республики Армения Робертом Кочаряном

В Ереване президент Республики Арцах Бако Саакян 23 апреля встретился со вторым президентом Республики Армения Робертом Кочаряном.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, была обсуждена создавшаяся в Армении внутриполитическая ситуация. Обе стороны подчеркнули необходимость сохранения стабильности и законности в стране.