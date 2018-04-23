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Президент Армении примял отставку правительства


Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке правительства Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, основываясь на статье 130 Конституции, Саркисян примял отставку правительства.


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