Президент Армении примял отставку правительства
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке правительства Армении.Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, основываясь на статье 130 Конституции, Саркисян примял отставку правительства.
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