И.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян призвал все политические силы деполитизировать 24 апреля. Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, об этом он заявил на внеочередном заседании правительства.

Представляем заявление Карапетяна полностью:

«Уважаемые коллеги,

мы все прекрасно знаем, что происходит в нашей стране. Мы находимся в ситуации, когда нам нужно найти решение. Вот мое поручение и предложение всем органам исполнительной власти, министерствам и ведомствам, госслужащим. Все в нашей стране ожидают, что мы продолжим нашу непрерывную работу. Не должно быть никаких срывов этой работы, и это должен быть самый важный экзамен зрелости нашей государственности. Я уверен, что все мы выполним ее с достоинством.Я прошу министра обороны и всех наших солдат быть настороже. Я прошу сотрудников правоохранительных органов проявлять максимальную бдительность, следить за законностью и общественным порядком. Политические события не должны оказывать никакого влияния на наш нормальный образ жизни. Я обращаюсь ко всем нашим гражданам, всем политическим силам с призывом проявлять максимальную бдительность и законопослушность, уважать права других граждан.Как вы знаете, сегодня состоялась встреча у президента Саркисяна, и мы обратились с соответствующим призывом и заявлением. Завтра 24 апреля. Для нас это чрезвычайно важный день, и я призываю все политические силы завтра деполитизировать этот день, чтобы мы смогли должным образом воздать дань уважения. Мы стоим перед задачей, мы должны показать всему миру, что в критические моменты мы можем объединяться, собираться, обсуждать и находить логические решения. Благодарю вас».