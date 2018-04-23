МИД Южной Кореи: саммит с КНДР начнет новую эпоху мира на Корейском полуострове

Встреча лидеров Республики Корея и КНДР, запланированная на 27 апреля, может стать началом новой эпохой в истории двух стран. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом говорится в видеопослании главы МИД Южной Кореи Кан Гён Хва, опубликованном в понедельник в Twitter внешнеполитического ведомства.

"Хочу, чтобы все знали, что в эти моменты творится новая история Корейского полуострова", - подчеркнула Кан Гён Хва. "Лидеры двух стран встретятся на межкорейском саммите 27 апреля. Президент Юга Мун Чжэ Ин поприветствует председателя Ким Чен Ына на южной стороне Пханмунджома. Впервые за 70 лет верховный руководитель Севера побывает в Южной Корее, и это будет третья в истории встреча лидеров двух сторон", - подчеркнула министр.

"Это будет поистине историческое событие, которое может наконец принести прочный мир на Корейский полуостров и тем самым исполнить сокровенную мечту нашей нации", - добавила Кан Гён Хва.



