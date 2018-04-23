Полномочия премьер-министра переходят к первому вице-премьеру: правительство провело внеочередное заседание

В случае невозможности исполнения полномочий премьер-министра его заменяет первый заместитель премьер-министра. 23 апреля состоялось внеочередное заседание правительства Армении под председательством первого заместителя премьер-министра Карена Карапетяна. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт правительства Армении, в заявлении говорится:

«На внеочередном заседании в соответствии с ч. 14 ст. 7 закона Армении «О структуре и функционировании правительства» и на основании заявления премьер-министра Сержа Саргсяна, премьер-министр заявил о невозможности выполнения полномочий.

В соответствии с пунктом 5 приложения к указу N 412-L премьер-министра Республики Армения от 21 апреля 2018 года «Об определении порядка замены премьер-министра в случае отсутствия и невозможности выполнения полномочий премьер-министра» полномочия премьер-министра выполняет первый заместитель премьер-министра».