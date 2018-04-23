Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры

Николас Кейдж анонсировал окончание карьеры актера, он хочет сам снимать фильмы. Как передает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает NME.

«В настоящий момент я в основном играю в кино, и я планирую заниматься этим еще три или четыре года. Я хотел бы сфокусироваться на режиссуре», — объяснил Кейдж.

По данным киноресурса IMDb, артист занят сразу в семи проектах — исполняет главные роли в пяти фильмах и участвует в озвучке двух анимационных лент. Дебютная и единственная режиссерская работа Кейджа, «Жиголо» с Джеймсом Франко, вышла на экраны в 2002 году.

За свою карьеру 54-летний Кейдж снялся более чем в 80 фильмах. Он известен по картинам «Дикие сердцем», «Скала», «Без лица», «Город ангелов», «Угнать за 60 секунд», «Сокровище нации» и «Пророк».