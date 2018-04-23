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Президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с первым президентом Республики Армения Левоном Тер-Петросяном


В Ереване президент Республики Арцах Бако Саакян 23 апреля провел встречу с первым президентом Республики Армения Левоном Тер-Петросяном.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, была затронута сложившаяся в Армении внутриполитическая ситуация. Единственным предметом обсуждения был мирный и безущербный путь выхода из сложившейся взрывоопасной ситуации.


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