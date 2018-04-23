Полуботинки Майкла Джексона, в которых он впервые прошел по сцене "лунной походкой", выставлены на аукцион GWS в Калифорнии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на американский торговый дом.

Туфли из мягкой черной кожи для фирменной, скользящей походки Джексона, которую пытались копировать многие звезды и фанаты певца, предварительно оценены в $10 тыс.

"Эти "магические" лоферы впервые выставлены на аукцион, - говорится в сообщении GWS. - И подобные полуботинки не появлялись, по нашим данным, на торгах в последние 35 лет". К туфлям прилагается письмо, в котором хореограф и танцор Лестер Вилсон подтверждает подлинность обуви, подаренной ему Джексоном после репетиции с братьями.

Аукцион пройдет 26 мая в отеле Hilton в Лос-Анджелесе.