Время в Ереване: 11:07:36,   23 Апрель

Надя Мурад призывает все страны признать Геноцид армян


Езиндкий правозащитник, кандидат на Нобелевскую премию мира, посол доброй воли управления ООН по наркотикам и преступности Надя Мурад призвала все страны мира признать Геноцид армян.

«Я присоединяюсь к армянскому народу, поминая 103-ю годовщину Геноцида армян и призываю все страны признать этот геноцид», - как сообщает Арменпресс, написала она в Twitter.

Надя Мурад - иракская правозащитница езидского происхождения, посол доброй воли управления ООН по наркотикам и преступности, лауреат премии Вацлава Гавела по правам человека и премии Андрея Сахарова за свободу мысли совместно с Ламией Аджи Башар.

Включена журналом Time в список ста самых влиятельных людей мира 2016 года. Иракское правительство, отметив роль Нади Мурад в донесении до мирового сообщества информации об угрожающем положении езидских женщин на территории, контролируемой Исламским государством, номинировало её на соискание Нобелевской премии мира 2016 года.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации