Надя Мурад призывает все страны признать Геноцид армян

Езиндкий правозащитник, кандидат на Нобелевскую премию мира, посол доброй воли управления ООН по наркотикам и преступности Надя Мурад призвала все страны мира признать Геноцид армян.

«Я присоединяюсь к армянскому народу, поминая 103-ю годовщину Геноцида армян и призываю все страны признать этот геноцид», - как сообщает Арменпресс, написала она в Twitter.

Надя Мурад - иракская правозащитница езидского происхождения, посол доброй воли управления ООН по наркотикам и преступности, лауреат премии Вацлава Гавела по правам человека и премии Андрея Сахарова за свободу мысли совместно с Ламией Аджи Башар.

Включена журналом Time в список ста самых влиятельных людей мира 2016 года. Иракское правительство, отметив роль Нади Мурад в донесении до мирового сообщества информации об угрожающем положении езидских женщин на территории, контролируемой Исламским государством, номинировало её на соискание Нобелевской премии мира 2016 года.