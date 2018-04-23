Указами президента Армении переназначены министры

Указами президента Армении Армена Саркисяна были назначены министры здравоохранения, труда и социальных вопросов, диаспоры, энергетических инфраструктур и природных ресурсов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, министром здравоохранения переназначен Левон Алтунян, министром труда и социальных вопросов - Артем Асатрян, министром диаспоры - Грануш Акопян, министром энергетических инфраструктур и природных ресурсов - Ашот Манукян.