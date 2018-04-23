Международное сообщество должно предпринять усилия по сдерживанию Баку, выводу азербайджанской военной техники с передовой линии

Министр иностранных дел Республики Армения Эдвард Налбандян прокомментировал ситуацию на линии соприкосновения между Арцахом и Азербайджаном. Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в комментарии говорится:

«На фоне внутриполитических развитий в Армении, Азербайджан осуществляет накопления живой силы, артиллерии и военной техники вдоль линии соприкосновения с Арцахом, что дает основания предполагать о возможной новой авантюре со стороны Баку.

Международное сообщество, в первую очередь, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, должны предпринять соответствующие усилия, направленные на сдерживание Баку, вывод азербайджанской военной техники, артиллерии и вооруженных сил с передовой линии и строгое осуществление договоренностей о прекращении огня от 1994-1995гг.

Продолжаем быть уверенными, что альтернативы мирному переговорному решению нагорно-карабахской проблемы нет. Применение силы может повлечь за собой непредсказуемые последствия для всего региона.

Азербайджан не должен испытывать иллюзии, что в условиях внутриполитических развитий в Армении может посягнуть на действия против Арцаха и претворить в жизнь свои агрессивные намерения. В вопросе обороны Нагорного Карабаха армянский народ един и не позволит какого-либо посягательства в отношении Арцаха.

Армения, как ранее, так и сегодня стоит за спиной Арцаха и решительно настроена обеспечить его безопасность».