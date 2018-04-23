Дубай привлекает новых туристов скидками и необычными маршрутами

К 2020 году Дубай планирует принять 20 миллионов туристов, благодаря работе с новыми рынками и внедрению стимулов для путешественников. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет The National.

"Мы начинали работу с шестью или семью традиционными рынками, которые помогли нам достичь отметки в 10 миллионов (в 2013 году) гостей, но с тех пор мы расширили свою деятельность и проводили кампании примерно на 44 рынках", — говорит Иссам Казим, исполнительный директор Корпорации по туризму и коммерческому маркетингу Дубая (Dubai Tourism).

Согласно статистике, в 2017 году Эмират принял 15,79 миллионов гостей из разных стран, что на 6,2% больше, чем в 2016 году. Дубай также увеличил среднюю продолжительность пребывания туристов до шести дней.

Больше всего туристов в Дубай приехали из Индии (2,1 миллиона), Саудовской Аравии (1,5 миллиона) и Великобритании (1,3 миллиона).

Китай поднялся на пятую позицию, из этой страны в Дубай прибыли 764 000 туристов, что на 41% больше, чем в 2016 году. Россия заняла 8-е место, рост турпотока составил 212%. Всего из нашей страны в Дубай прилетели 530 000 гостей.

На прошлой неделе правительство объявило о предоставлении специальных виз для транзитных пассажиров, чтобы они могли покинуть аэропорты Дубая и исследовать город.

В ближайшие дни начинает действовать пакет скидок "Дубай Пасс" с выгодными тарифами на посещение основных достопримечательностей в городе.

Также в этом году в этом году начинается новая рекламная кампания региона Аль-Мармум, популярного у велосипедистов и любителей природы. Это также область, где проводятся легендарные верблюжьи бега.