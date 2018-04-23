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Спикер парламента Косово представил платформу по переговорам с Сербией


Председатель парламента самопровозглашенной республики Косово Кадри Весели в понедельник представил депутатам платформу по дальнейшим переговорам с властями Сербии в Брюсселе. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Радио и телевидение Косово (РТК).

Лидер правящей Демократической партии Косово и председатель парламента свой документ посвятил не только отношениям Приштины с Белградом, но и "достижению политического консенсуса" между политическими силами в самом Косово.

"Среди важнейших вопросов, которые считаю основными в данной платформе, и для которых необходим консенсус и формирование общегосударственного подхода: диалог с Сербией, формирование Ассоциации (Сообщества — ред.) муниципалитетов с сербским большинством, создание армии Косово, путь европейской интеграции и реформа выборов", — цитирует телеканал Весели.

 

 




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