Спикер парламента Косово представил платформу по переговорам с Сербией

Председатель парламента самопровозглашенной республики Косово Кадри Весели в понедельник представил депутатам платформу по дальнейшим переговорам с властями Сербии в Брюсселе. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Радио и телевидение Косово (РТК).

Лидер правящей Демократической партии Косово и председатель парламента свой документ посвятил не только отношениям Приштины с Белградом, но и "достижению политического консенсуса" между политическими силами в самом Косово.

"Среди важнейших вопросов, которые считаю основными в данной платформе, и для которых необходим консенсус и формирование общегосударственного подхода: диалог с Сербией, формирование Ассоциации (Сообщества — ред.) муниципалитетов с сербским большинством, создание армии Косово, путь европейской интеграции и реформа выборов", — цитирует телеканал Весели.