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Мать Сержа Саргсяна находится в МЦ «Наири», ее состояние удовлетворительное


Мать Сержа Саргсяна, который только что объявил о своей отставке, Нора Саргсян,  находится в МЦ «Наири», ее состояние удовлетворительное. Об этом «Арменпресс»  сообщили в МЦ «Наири».

«Нора Саргсян получает ежегодный профилактический курс лечения, ее состояние удовлетворительное»,- сообщила начмед МЦ «Наири» Нонна Мартиросян.


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