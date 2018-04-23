Мать Сержа Саргсяна находится в МЦ «Наири», ее состояние удовлетворительное

Мать Сержа Саргсяна, который только что объявил о своей отставке, Нора Саргсян, находится в МЦ «Наири», ее состояние удовлетворительное. Об этом «Арменпресс» сообщили в МЦ «Наири».

«Нора Саргсян получает ежегодный профилактический курс лечения, ее состояние удовлетворительное»,- сообщила начмед МЦ «Наири» Нонна Мартиросян.