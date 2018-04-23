Путин и Макрон высказались за продолжение реализации СВПД по ядерной программе Ирана

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон высказались "за продолжение реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, являющегося важным фактором обеспечения международной безопасности". Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба Кремля, информируя о телефонном разговоре лидеров.

В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран из-за его ядерной программы, в обмен на обязательства Тегерана ограничить ядерную деятельность и поставить ее под международный контроль. В январе 2016 года было объявлено о начале реализации сделки.

12 января 2018 года американский президент Дональд Трамп заявил, что США прекратят участие в СВПД, если в него не будут внесены изменения. Он напомнил, что вновь продлил отмену санкций в отношении Ирана, однако, по его словам, это было сделано "лишь с целью заключить соглашение с европейскими союзниками, чтобы исправить ужасные недостатки иранской ядерной сделки".





