Я оставляю должность премьер-министра Армении: Отставка Сержа Саргсяна
Премьер-министр Армении Серж Саргсян распространил заявление. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает сайт премьер-министра Армении.
«Дорогие соотечественники,
Обращаюсь ко всем гражданам Армении, взрослым и любимой мною молодежи, женщинам и мужчинам, обращаюсь к тем, кто в эти дни неустанно обращался с призываом «Отвергни Сержа», к тем, кто с трудностями добирался до работы,
к тем, кто неуклонно претворял свою волю, к тем, кто днями был прикован к прямому эфиру, к тем, кто обеспечивал безопасность – как должно мужчине,
к тем, кто стоит на наших границах, обращаюсь к моим соратникам, однопартийцам, ко всем политическим силам и деятелям,
Обращаюсь в качестве руководителя страны в последний раз.
Никол Пашинян был прав. Я ошибался. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, однако я не пойду ни на одно из них. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны. Пост премьер-министра Армении.
Движение улиц против моего правления. Я выполняю ваше требование.
Желаю нашей стране мира, гармонии и логики.Благодарю»