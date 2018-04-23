Я оставляю должность премьер-министра Армении: Отставка Сержа Саргсяна

Премьер-министр Армении Серж Саргсян распространил заявление. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает сайт премьер-министра Армении.

«Дорогие соотечественники,

Обращаюсь ко всем гражданам Армении, взрослым и любимой мною молодежи, женщинам и мужчинам, обращаюсь к тем, кто в эти дни неустанно обращался с призываом «Отвергни Сержа», к тем, кто с трудностями добирался до работы,

к тем, кто неуклонно претворял свою волю, к тем, кто днями был прикован к прямому эфиру, к тем, кто обеспечивал безопасность – как должно мужчине,

к тем, кто стоит на наших границах, обращаюсь к моим соратникам, однопартийцам, ко всем политическим силам и деятелям,

Обращаюсь в качестве руководителя страны в последний раз.

Никол Пашинян был прав. Я ошибался. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, однако я не пойду ни на одно из них. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны. Пост премьер-министра Армении.

Движение улиц против моего правления. Я выполняю ваше требование.

Желаю нашей стране мира, гармонии и логики.

Благодарю»