Китайские ученые изобрели препарат для сдерживания роста опухолей и борьбы с раком

Китайские ученые изготовили синтетический препарат, который сдерживает рост раковых опухолей. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщило агентство Синьхуа.

По его данным, исследователи из городов Ухань и Шанхая изготовили синтетический препарат WYC-209. Он действует на молекулярном уровне и способен уничтожать раковые стволовые клетки и сдерживать рост злокачественных опухолей. В частности, его можно применять при лечении меланомы, а также в случаях заболевания раком легких, яичников и груди.

Испытания препарата на мышах продемонстрировали, что он с высокой степенью вероятности может предотвращать метастазы при раке легких в 87,5% случаев. Исследование велось с 2014 года под руководством профессора Хуачжунского университета науки и технологий (город Ухань) Ван Нина и научного сотрудника Шанхайского института органической химии Академии наук Китая.

Терапия раковых стволовых клеток является одним из основных современных методов борьбы с раком. Как отмечают исследователи, испытания на животных показали, что WYC-209 позволяет бороться с возникновением новых злокачественных опухолей, а сама терапия обладает низким уровнем токсичности.