Королевские оранжереи в Брюсселе открылись для посещения
Королевские оранжереи в Лакене открылись 21 апреля для посещения, как передает Арменпресс, об этом сообщается на официальном сайте королевского дома Бельгии.
Оранжереи представляют собой здание в стиле арт нуво, полностью созданное из стекла и металла архитектором Альфонсом Балатом в 19 веке. Они находятся в знаменитом парке при королевском дворце Лакен и привлекают внимание туристов красотой и необычностью конструкции.
Экспозиция открывается только весной на период в три недели. В этом году она продлится до 11 мая.
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