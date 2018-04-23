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Королевские оранжереи в Брюсселе открылись для посещения


Королевские оранжереи в Лакене открылись 21 апреля для посещения, как передает Арменпресс, об этом сообщается на официальном сайте королевского дома Бельгии.

Оранжереи представляют собой здание в стиле арт нуво, полностью созданное из стекла и металла архитектором Альфонсом Балатом в 19 веке. Они находятся в знаменитом парке при королевском дворце Лакен и привлекают внимание туристов красотой и необычностью конструкции.

Экспозиция открывается только весной на период в три недели. В этом году она продлится до 11 мая.

 




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