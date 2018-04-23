Стороны окончательно согласовали саммит лидеров Южной Кореи и КНДР

Саммит с участием президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына начнется утром 27 апреля и будет включать официальный ужин на южнокорейской стороне пограничного пункта Пханмунджом. Как передает Арменпресс, об этом заявил в понедельник журналистам официальный представитель администрации южнокорейского президента.

По его словам, соответствующая договоренность была достигнута на прошедших в понедельник рабочих переговорах представителей двух корейских государств. "Юг и Север в общей сложности провели три раунда диалога на рабочем уровне по вопросам протокола, безопасности и освещения в СМИ саммита 27 апреля. Сегодня достигнуто окончательное соглашение", - отметил он.

Представитель администрации также сообщил, что КНДР согласилась на то, что часть встречи лидеров двух стран будет транслироваться в прямом телевизионном эфире. С этой целью пулу южнокорейских журналистов будет открыт доступ в северную часть Пханмунджома.





