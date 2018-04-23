Песков назвал события в Армении внутренним делом страны

События в Армении, связанные с акциями оппозиции, являются внутренним делом этой страны, гипотетические рассуждения о возможности вмешательства России в эту ситуацию неуместны. Как передает Арменпресс, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это исключительно внутреннее дело Армении, это все что я могу сказать", - ответил представитель Кремля на вопрос, видит ли РФ угрозу дестабилизации в регионе в связи с протестами в Армении. "Почему Москва должна вмешиваться?" - выразил недоумение Песков на вопрос о том, в каком случае российская сторона может вмешаться в ситуацию. "Здесь гипотетические рассуждения абсолютно неуместны", - заключил он.

Песков отметил, что не может точно сказать, запрашивал ли Ереван консультации с Москвой по линии Кремля в связи с ситуацией в Армении. При этом пресс-секретарь напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее поздравлял с избранием президента Армении Армена Саркисяна и премьер-министра этой страны Сержа Саргсяна. "Поэтому, на высшем уровне такие контакты имели место, но [про] какие-то консультации я вам сейчас не могу сказать точно", - заключил Песков.

"Мы внимательно наблюдаем за происходящим в Армении. Армения - это наш ближайший союзник, с которым у нас развиваются самые тесные отношения, Армения - участник ЕврАзЭС (Евразийский экономический союз), поэтому для нас важна эта страна, поэтому мы внимательно наблюдаем за тем, что там происходит", - добавил Песков. Вопрос же о возможности введения особого режима на российской военной базе в Гюмри представитель Кремля переадресовал в Минобороны.





