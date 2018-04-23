23-го апреля служба спасения «911» получила сигнал о том, что на крыше здания 6 по улице Ахпюр-Серопа обнаружена мина. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении. На место выехали спасатели и соответствующие службы МЧС Армении.

Выяснилось, что обнаруженная мина – учебная, без взрывчатки, типа «МОН – 100».

До этого спасатели эвакуировали 3 жителей здания и ограничили территорию. Мину перенесли на безопасное место.