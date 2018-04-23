Призываю решать проблемы только мирным путем: Генрих Мхитарян отозвался на события в Армении

Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян отозвался на события в Армении, призвав решать проблемы только мирным путем. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

«Я – сын своего народа и горд этим. Жизнь любого армянина дорога для меня. Поэтому призываю и прошу всех решать проблемы только мирным путем. Я с тобой, мой армянский народ! », - пишет он.

Вечером 13 апреля на Площади Свободы в Ереване состоялся совместный митинг трех оппозиционных инициатив, выступающих против премьерства 3-го президента Армении Сержа Саргсяна. Митинг организовали инициатива «Мой шаг» во главе с руководителем оппозиционной парламентской фракции «Елк», вместе с представителями других гражданских инициатив. Ранее Никол Пашинян объявил о реализации программы действий «14+4» – 14-дневного протестного шествия «Мой шаг» по 7 крупным городам Армении и 4-дневных митингов в Ереване. Н. Пашинян заявил о начале круглосуточных митингов в Ереване. Протестующие заняли Площадь Франции. После того как митингующие заблокировали площадь, дорожное движение в центре столицы оказалось парализовано. 13 апреля оппозиционеры ворвались в здание Ереванского государственного университета, призывая студентов к массовым забастовкам. 14 апреля митингующие временно захватили здание Общественного радио Армении, но покинули его после того, как Никол Пашинян обратился с призывом к народу собраться на митинги. Вечером 15 апреля Никол Пашинян на Площади Франции в Ереване, которая была перекрыта митингующими, обнародовал программу действий массового гражданского неповиновения. Он призвал граждан присоединяться к акции, перекрывать движение транспорта на узловых перекрестках столицы, а также блокировать здание парламента и работу метрополитена.

С утра 16 апреля было парализовано движение на всех центральных улицах Еревана. Начались столкновения протестующих с полицией. Полиция после этого начала применять спецредства, пострадали не только протестующие и Н. Пашинян, но и полицейские. Полиция дала срок на прекращение акции, предупредив в противном случае применить силу и разогнать митинг. Депутат Национального Собрания Армении Никол Пашинян и его сторонники 17 апреля провели митинг на площади Республики.

Депутат НС Армении Никол Пашинян и его сторонники 18-22-го апреля продолжали акции протеста, перекрывали движение на различных улицах и перекрестках Еревана.

Ежевечерне на площади Республики в Ереване проходили митинги депутата НС Никола Пашиняна и его сторонников. После митингов проводились шествия демонстрантов.

Полиция Армении неоднократно распространяла заявления, в которых призывала прекратить незаконные митинги и шествия.

В ходе акций протеста полиция массово подвергала приводу участников акций. Утром 22-го апреля состоялась встреча Никола Пашиняна с премьер-министром Сержем Саргсяном, однако переговоры между ними не состоялись.

Вскоре после этого депутаты Никол Пашинян, Сасун Микаэлян, Арарат Мирзоян были задержаны. С целью предотвращения преступления в рамках рассматриваемого следователем СОУ РА и по непосредственно возникшему подозрению в умышленной организации и проведения акции с нарушением установленного порядка, на основании ч.2 ст. 96 Конституции РА арестованы депутаты НС РА Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян.

Как сообщили в Прокуратуре РА, указанные лица арестованы в момент совершения поступков, которые возникли, когда они 13 апреля, нарушая закон РА «О свободе собраний», организовали и провели митинги, игнорируя ограничения, установленные полномочным органом – мэрией Еревана. А также 19-22 апреля в разных районах Еревана организовали собрания, о которых не информировали полномочные органы, как это установлено законом.

Весь день 22-го апреля акции протеста продолжались, вечером на площади Республики состоялся митинг.

23-го апреля продолжаются акции протеста, начатые еще 13-го апреля. Движение перекрыто на улицах Рубинянца, Налбандяна-Саят-Нова, Сарьяна, на проспекте Маштоца у Крытого рынка, на мосту Победы. В шествиях участвуют студенты различных ВУЗов.