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Папа римский на свои именины раздаст бедным 3 тыс. упаковок мороженого


Папа римский Франциск решил отметить свои именины, организовав раздачу малоимущим римлянам 3 тысяч упаковок мороженого, как сообщает Арменпресс, об этом передает в понедельник агентство АНСА.

"Святой отец Франциск хотел отметить день своих именин вместе с будными и бездомными Рима. Поэтому Служба папских милостей раздаст сегодня, в день, когда церковь поминает Святого Георгия, 3 тыс. порций мороженого", - цитирует агентство Святой престол.

Папа Франциск (до избрания Хорхе Марио Бергольо) празднует именины в день Святого Георгия - 23 апреля. Хорхе - испаноязычный аналог имени Георгий.

 

 

 




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